Matheus Martins destaca confiança de Fernando Diniz para brilhar pelo Fluminense O atacante entrou no segundo tempo e marcou o segundo gol da vitória tricolor sobre o Avaí, por 2 a 0

Autor do segundo gol da vitória do Fluminense sobre o Avaí, por 2 a 0, no Maracanã, o atacante Matheus Martins destacou o técnico Fernando Diniz pelo bom momento nos profissionais. Com apenas 18 anos, a joia de Xerém afirmou que o treinador lhe dá confiança para jogar da mesma maneira de como jogava nas categorias de base.





– Uma vitória muito importante, a gente precisava muito dos três pontos para subir na tabela. A moral que o Diniz está me dando desde que chegou, pedindo para fazer o que eu fazia na base, isso me dá muita confiança.

Matheus Martins entrou no segundo tempo da partida, no lugar de Germán Cano. O atacante foi escolhido por Diniz, mesmo com Fred sendo uma opção no banco de reservas. O jovem destacou a importância de ter o ídolo no elenco.

– O Fred é um ídolo, é muito importante ele estar com a gente, ainda mais se ele ficar até o final. É continuar trabalhando com muita humildade para que as coisas continuem dando certo. O grupo todo está de parabéns.

Com a vitória sobre o Avaí, o Fluminense chegou aos 18 pontos e entrou no G6, ocupando a 6ª posição do Campeonato Brasileiro. O time volta a jogar na quinta-feira, novamente no Maracanã, contra o Cruzeiro, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

