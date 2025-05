Matheus Lima é vice-campeão da etapa da China da Diamond League e faz melhor marca pessoal

O Brasil conquistou um importante resultado na manhã deste sábado com Matheus Lima. Ele faturou a medalha de prata nos 400m com barreiras da etapa de Xangai, na China, da Diamond League, maior circuito de provas do atletismo mundial.

Para assegurar o segundo lugar, Lima teve uma excelente performance e obteve o melhor tempo de sua carreira ao atingir o tempo de 48s08. O vencedor da prova foi o norueguês Karsten Warholm que cruzou a linha de chegada com 47s28. Carl Bengtsröm terminou na terceira colocação completando o pódio com 48s72.

O desempenho atesta o bom momento que o atleta brasileiro vem atravessando. Na prova deste sábado, ele só ficou atrás de Warholm, que ostenta o recorde mundial e ainda possui duas medalhas olímpicas dos 400m com barreiras.

Na prova deste sábado, o brasileiro imprimiu um ritmo forte desde o início e conseguiu surpreender nomes experientes do circuito internacional como Cj Allen, finalista olímpico, e ainda o medalhista mundial de 2023, Kyron McMaster.

Matheus Lima conquistou a segunda medalha da temporada na Diamond League 2025. Na etapa anterior, em Xiamen, ele já havia terminado na segunda posição nos 300m com barreiras e ficou, novamente, atrás de Karsten Warhölm nesta prova.