Matheus & Kauan lançam música com Zé Vaqueiro

Matheus & Kauan apresentaram seu novo projeto, “Expectativa X Realidade”. A dupla contou com a participação do cantor e compositor Zé Vaqueiro no lançamento de “Vagabundo”. A faixa, uma composição de Thales Lessa, Felipe Kef, Kaique Kef e Nudoze, pode ser conferida em todos os aplicativos de música.

Confira o clipe:

‘Vagabundo’ é o nome da nova música que lançamos em parceria com o Zé Vaqueiro, esse talento que conquistou o nordeste e todo o Brasil. Uma música pra cima que faz todo mundo dançar e cantar junto”, disse Matheus.

Zé Vaqueiro também falou sobre a colaboração com a dupla: “Foi massa cantar com o Matheus e Kauan. A música é muito boa e, se Deus quiser, vai invadir o Brasil. Foi um prazer imenso essa parceria com eles. Que venham muitas outras!”. Gravado no último dia 3, em Goiás, sob a direção de Anselmo Troncoso, “Expectativa X Realidade” conta com seis músicas inéditas e traz as participações dos cantores Tierry e Zé Vaqueiro.

