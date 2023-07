Matheus Jesus recebe oferta do Irã, mas nega acerto e foca na Ponte na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/07/2023 - 15:10 Compartilhe

O meio-campista Matheus Jesus, que defende atualmente a Ponte Preta, negou que tenha assinado um pré-contrato com o Nassaji Mazandaran, do Irã. O atleta confirmou a proposta, porém ainda não decidiu se irá para o futebol do Oriente Médio. Segundo Matheus Jesus, o foco é 100% na equipe de Campinas.

Na quarta-feira, rumores apontavam que o meia de 26 anos teria assinado um pré-contrato com o time iraniano. Teria até procurado o Corinthians para tentar uma liberação antecipada, uma vez que seus direitos estão ligados ao time de São Paulo, até dezembro. O vínculo com a Ponte Preta é somente de empréstimo e o clube não tem poder de decisão neste caso.

A saída do meia é vista com bons olhos pela diretoria do Corinthians, que quer enxugar a folha salarial. A tendência é que o clube paulista economize por volta de R$ 1 milhão com a eventual saída do meia em julho, já que não teria que pagar salários e 13º até o fim do ano.

Matheus Jesus chegou na Ponte em 2022 e sofreu com punição por doping e lesões. Neste ano, o meia foi peça fundamental na conquista do acesso e do título da Série A2 do Campeonato Paulista nesta temporada. Ao todo, foram 25 jogos, seis gols e três assistências.

Matheus Jesus é cria da base da Ponte, sendo revelado em 2016. Após destaque, foi negociado com o Estoril, de Portugal, e acabou emprestado para Santos, Gamba Osaka, do Japão, Portimonense, de Portugal, e Oeste.

Foi adquirido pelo Corinthians em 2019, mas também não empolgou. Acabou emprestado para o Red Bull Bragantino, Juventude, Náutico e Ponte Preta.

