Matheus Henrique destaca força do elenco depois de mais uma vitória do Grêmio

Assim como na temporada passada, o Grêmio demorou um pouco para embalar no Campeonato Brasileiro, mas agora está difícil pará-lo. Neste domingo, o time gaúcho venceu o Fluminense por 1 a 0, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e chegou a três vitórias seguidas, colando no G4 – a zona de classificação à Copa Libertadores.

O volante Matheus Henrique destacou a força do elenco como justificativa para manter o bom desempenho, mesmo com várias competições e mudanças na escalação. “Essa sequência positiva é fruto do nosso trabalho e do nosso grupo. Nosso professor (Renato Gaúcho) sempre deixou claro que o grupo seria importante nessa sequência com um jogo atrás do outro e realmente está fazendo efeito. Tivemos muitas alterações em relação à partida passada, mas conseguimos outra vitória e demos um bom salto na tabela”, comemorou.

O Grêmio atuou sem alguns nomes importantes como o goleiro Vanderlei e o zagueiro Pedro Geromel, poupados, e Diego Souza, que ficou no banco de reservas, e mesmo assim conseguiu ampliar para cinco jogos a sua invencibilidade na competição. Continua em oitavo lugar, mas agora com 30 pontos – a três do São Paulo, o quarto colocado.

Os gaúchos, como bem disse Matheus Henrique, agora se concentrarão na Copa do Brasil, na qual faz o primeiro jogo das quartas de final diante do Cuiabá, nesta quarta-feira, na Arena Pantanal, em Cuiabá. “Estamos muito bem e vamos continuar nesse ritmo. Vamos ter a Copa do Brasil nesta semana, sabemos que a sequência é pesada, mas estamos bem fortalecidos”, garantiu.

