Matheus Henrique brinca sobre mística da camisa 7 e comemora vitória do Grêmio

O Grêmio estreou na Copa Libertadores com vitória sobre o América de Cali por 2 a 0, fora de casa, na noite desta terça-feira. Autor de um dos gols do duelo, o volante Matheus Henrique não se conteve e festejou o triunfo.

“A vitória foi importante, bem mais do que o gol. Fico feliz por ter ajudado a equipe, mas preciso enaltecer o grupo. Conquistamos um grande resultado fora de casa e diante de um estádio lotado. Será importante para a sequência do torneio”, falou o jogador.

Matheus Henrique explicou também a comemoração realizada após ter marcado o segundo gol na vitória gremista. Ele mostrou o número 7, que já foi usada, inclusive, pelo técnico Renato Gaúcho, em seu tempo como jogador.

“Ouvi muito sobre a camisa 7. O Renato brinca que ele já usou, que o Luan fez história aqui no Grêmio com ela. Quando fiz o gol, veio isso na minha cabeça. Mas sabemos que a camisa não quer dizer nada”, completou.

Já Renato Gaúcho exaltou o peso do triunfo fora de casa. “Libertadores é sempre difícil, ainda mais jogando fora de casa. O resultado acaba valorizando o trabalho que vem sendo desenvolvido no Grêmio. Fizemos um grande jogo e conquistamos um belo resultado. Meu grupo está de parabéns. Precisamos exaltar o desempenho. Ganhar fora de casa é importantíssimo”, concluiu Renato Gaúcho.

Com o resultado, o Grêmio somou seus primeiros pontos no Grupo E, tendo assim mesma pontuação do Internacional, que fez 3 a 0 na Universidad Católica. Os rivais vão duelar na próxima rodada, em 12 de março, no estádio gremista.