Matheus Gabriel grava novo DVD e ganha beijão de Maiara

O cantor e compositor Matheus Gabriel, de 27 anos, gravou o segundo projeto audiovisual da sua carreira, na última segunda-feira, 26, na Villa Cavalcare, em Goiânia, capital do Estado de Goiás.

O evento contou com a presença das sertanejas Maiara e Maraisa e dos pais das cantoras. “Estou com o coração muito grato com esse novo projeto se tornando realidade. Me dediquei de corpo e alma pra ele, para levar o melhor para o meu público”, declarou o cantor.

“Fiz questão de participar de todas as etapas, escolhi cada música a dedo e espero que todos gostem, assim como eu rs. E não poderia deixar de agradecer a cada um que fez parte desse projeto, sem o apoio e dedicação de cada um nada disso seria possível”, completou.

Por fim, sobre o romance com Maiara, Matheus Gabriel disse: “Não gosto de falar sobre a vida pessoal, estamos muito felizes com tudo que estamos vivendo”.

