Matheus Frizzo lamenta falta de competência do Botafogo nas cobranças de pênalti

O Botafogo fez uma das suas melhores partidas na temporada 2021, mas não conseguiu faturar a Taça Rio porque não teve competência nas cobranças de pênaltis e viu o Vasco levar a taça. Essa foi a avaliação do volante Matheus Frizzo, que desperdiçou uma das penalidades.

“Treino não faltou, faltou competência na hora das cobranças. Merecíamos o resultado, o time jogou bem, fez o seu melhor jogo, mas faltou competência. Sentimento de tristeza, mas a Série B está aí. É nos unir ainda mais e fazer um grande campeonato”, disse Frizzo.

No jogo realizado neste sábado, em São Januário, o Botafogo ganhou por 1 a 0, e a decisão foi para os pênaltis porque o Vasco venceu o jogo de ida, no Engenhão, pelo mesmo placar. Vanderlei defendeu as cobranças de Pedro Castro, Felipe Ferreira e Matheus Frizzo.

Agora as atenções do Botafogo estão voltadas para a Série B do Brasileiro, que é o principal objetivo do clube na temporada. A estreia será na sexta-feira, contra o Vila Nova, em Goiânia.

