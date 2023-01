Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 12/01/2023 - 23:40 Compartilhe





O Flamengo venceu o Audax por 1 a 0, em jogo adiantado da quinta rodada do Campeonato Carioca. Autor do gol rubro-negro na partida desta quinta-feira, Matheus França falou após a partida e valorizou a entrega do grupo, além de elogiar Vítor Pereira neste início de caminhada no clube.

Em entrevista ainda no gramado do Maracanã, o garoto do Ninho agradeceu a todos que participaram de sua caminhada. Um dos mais experientes entre os que estavam em campo, desde a base, Matheus França exaltou os jogadores.

– Primeiramente agradecer pela apoio de toda a equipe, o pessoal da base. Ainda sou um moleque, ainda tenho muito que aprender, sem eles nada disso seria possível. Queria agradecer ao treinador (Vítor Pereira) também, que passou todas as informações. Estou muito feliz pela vitória – disse.





O Rubro-Negro volta a campo no domingo, às 18h (de Brasília) para enfrentar a Portuguesa-RJ. O duelo é válido pela primeira rodada do Campeonato Carioca e acontecerá no Maracanã, com presença da torcida rubro-negra.

