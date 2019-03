Matheus Ferraz reconhece méritos do Botafogo, mas vê evolução no Fluminense

O Fluminense segue invicto na Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Com gol de Paulo Henrique Ganso, o segundo dele com a camisa do clube, o time de Fernando Diniz ficou no empate por 1 a 1 com o Botafogo, no clássico da quarta rodada, e, com 11 pontos, segue na liderança do Grupo B – com um jogo a mais que os adversários. O zagueiro Matheus Ferraz, na saída do gramado no Maracanã, reconheceu que o time sofreu com a velocidade do adversário, mas ainda assim viu evolução na equipe.

“O nosso jogo é de pressionar o tempo todo, tentar criar as chances. Logicamente que a gente não pode deixar de exaltar que tem um ataque rápido do outro lado. O Diego Souza segura muito bem a bola. Eles tiveram as chances deles, mas eu acho que a gente teve a oportunidade de matar o jogo ainda no primeiro tempo. Mas estamos caminhando, a nossa equipe tem muito a crescer e muito a melhorar”, avaliou o jogador.

Com o apoio da sua torcida, o Fluminense dominou o primeiro tempo e poderia tem feito um placar ainda mais elástico no Maracanã, mas pecou por detalhes. Na volta do intervalo, o time caiu de rendimento, relaxou e levou o empate com apenas 39 segundos de bola rolando. Depois disso, o time de Fernando Diniz demorou para engrenar de novo. “Temos que manter esse ritmo, ficar mais ligados nos detalhes, mas a gente tem tudo pra ter um grande ano pela frente”, completou Matheus Ferraz.

Com 11 pontos, o Fluminense é o líder do Grupo B, mas tem um jogo a mais. O clube já jogou pela quinta rodada – venceu o Boavista por 3 a 0 em Bacaxá. Agora o time só jogará pela Taça Rio na sexta e última rodada contra o Flamengo, novamente no Maracanã, às 16 horas do próximo domingo.

A expectativa é de um possível acordo com um grupo investidor para sanar as dívidas do clube e que têm atrapalhado os jogadores. Nesta semana, ele voltaram a fazer uma paralisação pela falta de pagamento dos salários.

O Fluminense dá um tempo na Taça Rio e atua no meio de semana pela Copa Sul-Americana. O time vai ao Chile para enfrentar o Antofagasta na próxima quinta-feira, às 19h15, no duelo de volta da primeira fase do torneio. A ida terminou 0 a 0.