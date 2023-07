Matheus Fernandes se une a Luan Santana em single inédito

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/07/2023 - 14:20 Compartilhe

Na última semana, repercutiu nas redes sociais uma cena inusitada. Uma mulher, furiosa com a traição do companheiro, pichou o carro dele, um Jeep Compass avaliado em 170 mil, com dizeres como “dormiu em duas camas”, “vacilão” e “deitou em duas camas”. Depois de alguns dias de burburinho, foi revelado que a confusão era, na verdade, uma ação de marketing dos astros do forró e do sertanejo, Matheus Fernandes e Luan Santana. Os artistas se unem nesta quinta, 6, a partir das 20h, para o lançamento de “Duas Camas” nas plataformas de áudio.

Composto por Lucas Macenna, Wendell Melo, Jimmy Luzzo e Gabriel BK, o hit conta a história de um homem que “deitou em duas camas” e “se fudeu”, porque agora se arrepende de ter traído a amada. O videoclipe, gravado em abril durante o show do cearense na ExpoAgro, em Itapetininga(SP), fica disponível no YouTube na sexta-feira, às 11h.

“Já conhecia o Luan há um tempo, afinal, somos da Som Livre e da Caldi Comunicação, e foi gratificante demais gravar esse single com ele”, conta MF. “Estivemos procurando uma música que se encaixasse perfeitamente no estilo de ambos, e ‘Duas Camas’ caiu como uma luva. Ficou simplesmente maravilhosa, e tenho certeza de que todos vão curtir bastante”.

Recentemente, MF atingiu a marca de 1 bilhão de plays nas plataformas de áudio, e está prestes a atingir o mesmo feito no YouTube. O artista é hoje um dos maiores nomes do forró nacional, e acabou de agitar o São João de 30 cidades brasileiras, tendo cantado seus maiores sucessos como “Balanço da Rede”, “Altas Loucurinhas”, “Popó”, entre outras, em 14 estados.

