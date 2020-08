Matheus Fernandes se diz ansioso para dividir vestiário com estrelas do Barça Confira a primeira entrevista de Matheus Fernandes com a camisa do Barcelona. O volante foi contratado junto ao Palmeiras, mas passou a temporada de 2019/20 emprestado ao Valladolid. Em 2020/21, terá a oportunidade de se manter no elenco ao lado de estrelas como Messi e Busquets, considerados seus ídolos.