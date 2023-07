Matheus Fernandes realiza segunda edição de ‘MF Na Praia’ e convida Di Propósito

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/07/2023 - 13:56 Compartilhe

Um dia lindo e uma mistura musical perfeita resultaram no último ‘MF na Praia’. Matheus Fernandes esgotou os ingressos e recebeu cerca de 5 mil pessoas com muito forró e música boa, fazendo história na Praia do Futuro, Fortaleza/CE, no último sábado (15). O anfitrião contou ainda com a presença do Di Propósito, grupo de Brasília que é destaque no cenário musical nacional e um fenômeno do pagode nos últimos anos.

Na segunda edição de sua label, Matheus levou os fãs à loucura. Ele, que é dono de hits como “Baby me Atende”, “Balanço da Rede” e “Coração Cachorro”, preparou um repertório atualizado e recheado de sucessos para uma das festas mais concorridas na capital cearense. O público cantou em coro todas as músicas, do começo ao fim do evento, que começou 15hs e foi noite adentro. Na ocasião, o cantor também recebeu das mãos do diretor de sua gravadora, a Som Livre, o prêmio de 1.8 bilhão de streamings na carreira.

O artista, que é o segundo cantor de forró mais escutado do Spotify, comemorou ainda o sucesso de sua mais recente colaboração com Luan Santana, a faixa “Duas Camas”, que lançou há pouco mais de uma semana e já está no Top 200 do Spotify, além de somar cinco milhões de visualizações no YouTube.

Os números de MF não param por aí! Nos últimos meses ele ainda recebeu um certificado de ouro por 120 milhões de visualizações em seu DVD mais recente, o MF no Rio.

A label MF na Praia é um dos projetos de sucesso do cantor cearense e, também, é o nome de um de seus DVDs, que lançou um grande hit de sua carreira, a música “Baby me Atende”.

