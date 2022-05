Matheus Cunha vê disputa com Hulk por vaga na Seleção e cita ansiedade pela Copa do Mundo Jogador se disse a favor do aumento para 26 jogadores convocados e avaliou a evolução ao longo da temporada no Atlético de Madrid

A briga pelas últimas vagas na Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo do Qatar está ficando cada vez mais acirrada. Fora da última convocação por conta de uma lesão, Matheus Cunha acredita ter um concorrente de peso no setor: o atacante Hulk, do Atlético-MG. Destaque no ano passado e nesta temporada, o jogador foi chamado apenas uma vez neste ciclo. Em entrevista coletiva, o atleta do Atlético de Madrid avaliou a disputa.





– Sem duvida nenhuma, pelo que ele tem feito e todos os outros (jogadores), acredito que a convocação da Seleção deve ser extremamente difícil por tantos grandes nomes que tem no futebol e por tantas coisas boas que os jogadores vem fazendo. Que seja uma dor de cabeça sadia para nosso treinador, e o Tite use com sabedoria disso. A decisão final é sempre dele, espero que todos nós estejamos cada vez mais prontos para essa convocação – afirmou.

Com a Copa sendo realizada apenas no final do ano, os jogadores passam por ainda mais ansiedade até lá. Além disso, o torneio promete ser em alto nível físico por acontecer no meio da temporada europeia. A Seleção tem maioria de atletas atuando fora do país.

– Queria que fosse ontem. Estando convocado, queria que fosse ontem (risos). A ansiedade é muito grande, quando as coisas vão acontecendo, você está na convocação, aquele friozinho na barriga, você quer que seja o mais rápido possível para fazer parte de tudo o que é o projeto. Mas, pensando não só com o coração, mas com a razão, vai ser melhor para o jogador, o nível fica mais alto, tem mais jogadores na Europa em todas as seleções, vamos estar num melhor momento, vamos nos preparar mais. Sendo no meio do ano, saímos muito exaustos. Acredito que tem tudo para ser a melhor Copa em nível físico e tático, o corpo vai estar mais preparado – avaliou.

O atacante completou 23 anos na última sexta-feira e disse que aprova o aumento de 23 para até 26 atletas inscritos para este Mundial. A Fifa ainda não confirmou a possibilidade.

– Isso só engrandece, assim como as cinco substituições, essas coisas deixam o futebol com mais opções e nível mais alto. Estamos falando da seleção brasileira, em que sai um e entra outro de imensa qualidade e competência para vestir essa camisa. Os 26 numa Copa é importante, é bom, abre vaga para mais jogadores, acredito que para todos treinadores deve ser uma dor de cabeça tremenda, chegar na convocação e ter mais três vagas ajuda – declarou.

A Seleção Brasileira fez o segundo treino na Coreia do Sul neste sábado. Tite esboçou o quarteto ofensivo com Gabriel Jesus, Neymar, Lucas Paquetá e Richarlison, o que tira Matheus da equipe. Campeão olímpico em 2021, o jovem tem cinco convocações e seis jogos. No Atlético de Madrid são 38 partidas, sete gols e sete assistências, mas ainda não é titular.

– Foi uma temporada de muito aprendizado, minha primeira temporada junto da seleção principal, ganhei ouro olímpico, ótima maneira de começar a temporada, com muita felicidade, alegria, indo para um dos maiores clubes do mundo, da Espanha, com concorrentes que só me ajudaram a crescer. Na próxima temporada a gente vai com muito mais foco, concentração e ansiedade, num bom sentido da palavra, porque tem grandes coisas que queremos disputar com Atlético e com a Seleção. Acredito que dentro do projeto do Atlético a próxima temporada tem tudo para ser muito grande e com muitas coisas para se aproveitar – finalizou.

O Brasil faz amistoso contra a Coreia do Sul na próxima quinta-feira, às 8h (de Brasília), em Seul. Depois, viaja para enfrentar o Japão em Tóquio, no dia 6, às 7h20 (de Brasília).

