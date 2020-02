Matheus Cunha marca e Hertha arranca empate com o Fortuna Dusseldorf pelo Alemão

Em um confronto entre equipes que lutam contra o rebaixamento no Campeonato Alemão, Fortuna Dusseldorf e Hertha Berlim fizeram um jogo empolgante, nesta sexta-feira, na abertura da 24ª rodada. Após sair perdendo por 3 a 0 no primeiro tempo, os visitantes buscaram o empate na etapa final, com um dos gols sendo anotado pelo brasileiro Matheus Cunha.

Com o resultado, o Hertha chegou aos 27 pontos e está na 13ª colocação. Já o Fortuna Dusseldorf soma 21, ocupa o 16º lugar e hoje teria de enfrentar um rival da segunda divisão para se garantir na elite na próxima temporada. Os dois últimos são rebaixados automaticamente.

A primeira impressão era de que o jogo na Esprit Arena seria vencido pelo time da casa com facilidade. O Fortuna Dusseldorf largou com 2 a 0 antes dos dez minutos. Kenan Karaman abriu o placar, aos 6, após receber lançamento na área e tocar de pé esquerdo na saída do goleiro Thomas Kraft. O segundo, aos 9, foi marcado por Erik Thommy, que recebeu pelo lado esquerdo, limpou o lance para o meio e finalizou no ângulo.

Antes do intervalo, o Fortuna Dusseldorf ampliou sua vantagem e, naquela altura, parecia ter definido o jogo. Aos 45 minutos, novamente Kenan Karaman marcou. O atacante alemão finalizou da marca do pênalti, no canto, após cruzamento rasteiro de Matthias Zimmermann da direita.

O Hertha Berlim não se entregou e, com três gols em um intervalo de 11 minutos, empatou o jogo na etapa final. O primeiro gol saiu aos 19 minutos, quando Erik Thommy foi tentar cortar um cruzamento e fez contra. O segundo foi de Matheus Cunha, aos 21. O brasileiro recebeu na entrada da área e finalizou de pé direito, no canto. O empate aconteceu aos 30, em cobrança de pênalti sofrido e convertido por Krzysztof Piatek.