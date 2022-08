Matheus Cunha está próximo de fechar com gigante inglês, diz rádio

Parceria Lance & IstoÉ 15/08/2022 - 17:28 Compartilhe

O atacante brasileiro Matheus Cunha pode estar próximo de deixar o Atlético de Madrid, da Espanha, e ter o futebol inglês como destino. Segundo a rádio “talkSPORT”, o Manchester United negocia a contratação do jogador.

Ainda de acordo com a publicação, o valor a ser pago pelo atacante é de 50 milhões de euros (R$258 milhões). Na última temporada, Matheus Cunha foi contratado pelo clube espanhol junto ao Hertha Berlin e marcou, ao todo, apenas sete gols. O brasileiro figurou no banco de reservas do time de Diego Simeone pela maior parte da temporada.

Cunha possui sete partidas pela Seleção Brasileira e está no radar do técnico Tite, sendo convocado com regularidade. Uma transferência para a Premier League em temporada de Copa do Mundo pode ser fundamental para uma vaga no Catar.

Além de Matheus Cunha, o Manchester United mira a contratação de outro atacante brasileiro, Antony do Ajax. O início de temporada dos Red Devils tem sido recheado de problemas, muito por conta da situação envolvendo Cristiano Ronaldo e as duas derrotas pesadas sofridas nas primeiras rodadas da Premier League.

