Matheus Ceará é afastado do ‘A Praça é Nossa’ em meio a problemas pessoais

O humorista Matheus Ceará está vivendo um drama pessoal e precisou ser afastado das gravações do programa A Praça é Nossa (SBT). E não é a primeira vez.

Os fãs perceberam a ausência do artista no episódio inédito que foi exibido nesta quinta-feira (17), e comentaram nas redes sociais.

Nesta sexta-feira (18), o colunista Gabriel Perline, do portal iG, revelou que ele voltou a ter uma crise de pânico e precisou deixar as gravações. Segundo o colunista, Matheus Ceará ainda se recupera dos efeitos do diagnóstico que o afastou dos palcos em junho.

Em comunicado divulgado naquela ocasião, a assessoria do artista disse que o problema não era grave.

“Seguindo com a nossa missão, em especial com os fãs do Matheus, comunicamos que o artista segue temporariamente afastado de suas atividades. Seu estado de saúde, aparentemente, não é grave, mas requer cuidados para que o mais breve possível, ele consiga retornar sua agenda”, dizia a nota.

Pouco após, o próprio Matheus Ceará justificou o seu sumiço. Ele disse ter ficado tão abalado que precisou se afastar completamente das redes sociais e que sequer atendia telefonemas dos amigos mais próximos.

“Tem dias que são bons, tem dias que são estranhos, tem dias que são melhores, tem dias. Então, eu vou aprender a viver com esses dias e tentar fugir de todos os gatilhos que podem me bater em cima disso. São vários gatilhos […]”, desabafou ele, acrescentando que não está cuidando das suas redes sociais, pois isso aumenta sua ansiedade.

