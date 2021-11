Matheus Cavichioli afirma vontade de continuar no América-MG, e expõe conversa com o agente: ‘quero ficar’

Com contrato até o fim de 2021, o goleiro Matheus Cavichioli, pretende seguir no América-MG para a temporada 2022. O arqueiro é um dos destaques da equipe mineira e a permanência no próximo ano pode significar estar em uma competição internacional e jogar outra Série A pelo Coelho.

Cavichioli comentou que já teve essa conversa com seu agente e disse que pretende seguir no clube. As boas atuações a confiança do torcedor estimulam o jogador a seguir em BH. Tanto que o goleiro americano não liga para prêmios individuais, pois a maior recompensa é no coletivo, como afirmou. Confira o que disse o goleiro nos vídeos.

O goleiro do Coelho está focado na reta final do Brasileirão-(Mourão Panda/América-MG)

