Matheus Barbosa exalta Cruzeiro: ‘Podemos engatar uma série de vitórias’

Herói do Cruzeiro na vitória sobre o Vasco, ao marcar os dois gols da vitória por 2 a 1, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o meia Matheus Barbosa foi o mais requisitado à beira do gramado nesta quinta-feira no Mineirão. Ele quer aproveitar esta vitória para embalar na competição.

“Acho que o resultado foi justo e, agora, podemos engatar uma série de vitórias e crescer na competição”, comentou o meia, reforçando que “naturalmente eu fiquei muito feliz por marcar dois gols num jogo tão importante”.

Ele também ressaltou o esforço do grupo, que estava determinado a buscar a reabilitação após a derrota, por 2 a 1, para o Operário, no Paraná. “É importante falar sobre a entrega de todos, o que ajudou a gente a vencer”, completou, lembrando ainda as dificuldades superadas neste duelo.

“Nós saímos atrás, mas seguimos nosso ritmo de jogo e conseguimos a virada, com técnica e muita disposição”.

A vitória tirou o Cruzeiro da 17ª posição, abrindo a zona de rebaixamento e o deixou no meio da tabela, com sete pontos, em 11º lugar. Esta foi a primeira vitória do time em casa sob o comando do técnico Mozart Santos.

