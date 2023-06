Matheus Alves se junta a Melody e Naldo Benny em videoclipe que bombou nas redes

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/06/2023 - 14:24 Compartilhe

Matheus Alves abriu o jogo sobre os bastidores da gravação do videoclipe de “Love Love”, seu recente sucesso em parceria com os cantores Melody e Naldo Benny. A produção, que resgata a estética dos anos 2000, vem conquistando o público e se crescendo nas paradas musicais, além de acumular mais de 2,9 milhões de visualizações no YouTube em apenas cinco dias de lançamento.

Segundo o DJ, a experiência de gravar tanto a música, que foi composta Dougie Ribeiro, Laryssa Goulart, Marco Lima e Sharyann Gabriel, quanto o videoclipe foi intensa e repleta de surpresas. A ideia do clipe foi concebida em um curto período de tempo, com decisões sendo tomadas de maneira rápida e espontânea. No dia das gravações, a divulgação prévia da participação de um suposto artista internacional por parte de Melody gerou grande expectativa entre o público, tornando o ambiente externo de filmagem ainda mais agitado.

“Nós gravamos na rua, em uma quadra de basquete no centro de São Paulo, onde tinha muita gente e todo mundo estava filmando, até vazou no primeiro dia. Foi correria, o pessoal colocando pano para tapar, correndo para gravar rápido. Mas no fim, foi irado”, contou.

A produção audiovisual de “Love Love” é marcada pela fusão entre elementos clássicos dos anos 2000 e coreografias atuais. Para Matheus, foi muito importante trazer essa abordagem, principalmente pela nostalgia que a produção remete. “Trabalhar com os anos de 2000 é sempre muito interessante, porque hoje as pessoas valorizam muito o estilo de roupa, o que tocava, o que era e tudo que a gente via. Essa estética é muito importante mesmo e o clipe traz uma viagem aos anos 2000”, afirma.

Desde que foi disponibilizado, o clipe tem sido um sucesso. Com apenas quatro dias de lançamento, o audiovisual de “Love Love” já alcançou o topo da lista de vídeos em alta do YouTube, acumulando mais de 2,9 milhões de visualizações até a tarde desta quinta, dia 22.

