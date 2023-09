Matheus Abreu tranquiliza fãs após acidente de moto: ‘Susto bem grande’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/09/2023 - 3:43 Compartilhe

Envolvido em um acidente de trânsito na segunda-feira, 28, Matheus Abreu reapareceu nas redes sociais nesta quinta, 31, para atualizar seu estado de saúde. Nos stories do Instagram, o ator mostrou que está com um dos pés imobilizados, mas manteve o sorriso no rosto.

“Estou passando para avisar que está tudo bem, eu já estou em casa, já recebi alta do hospital. Foi um susto bem grande, mas agora está tudo bem. Eu vou focar 100% na minha recuperação, então queria agradecer pelas mensagens, o carinho, o apoio de todos”, começou ele, que foi destaque na novela “Vai na Fé” com o personagem Eduardo.

“O susto foi grande porque eu estava de moto, na avenida principal de um bairro. Um carro vindo do retorno parou e, quando eu estava passando, ele simplesmente acelerou em cima de mim. Acertou minha moto, me derrubou, eu ralei bastante”, explicou.

O incidente aconteceu no bairro Primeiro de Maio, em Ouro Branco (MG) — cidade natal de Matheus, a cerca de 105km de Belo Horizonte. O ator chegou a ficar sob observação médica no Hospital da Fundação Ouro Branco, mas já foi liberado.

“Graças a Deus está tudo bem. Foco total na recuperação. Muito obrigado por toda a preocupação, todo o carinho, todas as mensagens”, agradeceu. Confira o vídeo aqui.

