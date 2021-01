Mateus Vital ou Otero? Semelhanças entre os meias divide Mancini na escalação do Corinthians Após o venezuelano ter ficado de fora por ter contraído a Covid-19, o garoto de 22 anos aproveitou a titularidade e fez boas partidas, colocando uma dúvida na cabeça do treinador

O Corinthians terminou a preparação para a partida da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Red Bull Bragantino, na segunda-feira (25), às 20h, na Neo Química Arena.

Com os retornos do zagueiro Gil e do meio-campista Gabriel, que cumpriram suspensão na última partida, o time titular do Timão para o duelo contra o Massa Bruta está praticamente fechado. Contudo, Mancini tem uma dúvida: escalar Mateus Vital ou Otero?

O primeiro foi titular nas últimas três partidas, já que o venezuelano testou positivo para a Covid-19, e impressionou. Marcou dois gols de fora da área nessa período e chamou a atenção não apenas da torcida, que o cobrava para ser mais consistente, como do treinador, que trabalhou o aspecto mental do atleta.

O indício da boa fase do camisa 22 veio na última partida do Corinthians em 2020, contra o Botafogo. Naquela ocasião, ele entrou no lugar de Otero e, nos acréscimos, aproveitou o vacilo da defesa do Botafogo, fez boa jogada individual, e finalizou no cantinho, sacramentando a vitória dos paulistas.

Por outro lado, Otero foi um dos responsáveis pela melhora ofensiva da equipe na temporada. Seus números não são expressivos (dois gols marcados e uma assistência em 17 jogos), mas o camisa 11 mostrou ótimo entrosamento, especialmente com Cazares.

O que complica ainda mais a decisão de Mancini é a semelhança no estilo de jogo entre Vital e Otero. Ambos rendem mais jogando da esquerda para o meio e possuem o chute de longa distância como principal arma. O venezuelano também se destaca nas bolas paradas, enquanto o jogador de 22 anos leva vantagem na agilidade.

Não só os estilos são parecidos, mas as oportunidades em campo dos dois é quase idêntica. Na temporada, o venezuelano tem 17 jogos, sendo titular em 18 deles, enquanto Vital completou 18 partidas, sendo dez como titular.

