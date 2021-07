Mateus Vital chega à décima partida sem marcar pelo Corinthians Meia foi ultrapassado por Jô na artilharia do clube na temporada e ainda não marcou sob o comando de Sýlvinho

Ainda que o Corinthians tenha vencido a Chapecoense, nesta quinta-feira (8), por 1 a 0, na Arena Condá, pelo Campeonato Brasileiro, o meia Mateus Vital chegou ao seu décimo jogo sem marcar gols.

O atleta que até o último fim de semana era artilheiro do Timão na temporada, mas foi ultrapassado por Jô, que anotou o tento da vitória corintiana em Chapecó, foi as redes pela última vez no dia 26 de maio, no triunfo do Alvinegro por 4 a 0 contra o River Plate (PAR), na última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, na qual o Time do Povo já estava eliminado.

A partida contra os paraguaios foi a última do Corinthians antes da chegada do técnico Sylvinho, portanto Vital ainda não foi às redes com o seu novo treinador.

Nos 12 jogos do Timão sob o comando do seu atual treinador, o camisa 22 foi a campo em 11, nove delas como titular.

No Parque São Jorge desde 2018, quando foi contratado junto ao Vasco da Gama, Mateus Vital marcou 15 gols pelo Timão, seis deles enquanto o ex-treinador do clube, Vagner Mancini, era o comandante.

