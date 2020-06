Mateus Solano revela já ter falhado na hora H: “Brochei e fiquei tocado com isso”

Mateus Solano participou com a sua esposa, Paula Braun, de uma live com a educadora sexual Tatiana Presser, mulher do ator Nizo Neto, na noite da última sexta-feira (12). Com o tema de Dia dos Namorados, o clima esquentou e Solano revelou já ter falhado na hora H.

“Teve uma época, com a Paula Braun, que eu brochei e fiquei tocado com isso porque não havia informação para lidar com isso de maneira leve. É cultural, falam que a gente tem que levar a mulher ao prazer”, explicou Mateus para depois completar como é possível lidar com a situação sem neuras: “A gente tem que lidar com o assunto de maneira mais natural, mas ao mesmo tempo diz respeito somente ao casal”.

O ator também contou que a vida sexual mudou logo após os nascimentos de seus dois filhos. “Depois que nasce, dá uma pausa total no sexo”, disse o ator.

O casal são pais de Flora, de nove anos, e Benjamin, de cinco.

Assista a live na íntegra:

