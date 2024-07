Mateus Solano cobra cachê após Globo anunciar reprise de novela: ‘Não é favor’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/07/2024 - 16:22 Para compartilhar:

Mateus Solano não escondeu a perplexidade diante do anúncio da reprise de uma novela global na qual atuou e tratou de questionar sobre o pagamento para uso de sua imagem. Em seu perfil oficial no Instagram, o Canal Viva, canal fechado que faz parte do Grupo Globo, antecipou ao público que a novela “Viver a Vida” estará de volta.

No folhetim de Manoel Carlos, exibido pela primeira vez entre 2009 e 2010, no canal aberto e em horário nobre da emissora, o ator faz papel de gêmeos.

Na publicação, Solano decidiu fazer uma cobrança direta para a TV Globo sobre o uso da sua imagem.

“Quanto será que o Canal Viva vai faturar? E nós, os intérpretes?”, disse Solano nos comentários da publicação, usando a hashtag #DireitoAutoralNãoÉFavor.

O print com o questionamento foi publicado pelo também ator Tuca Andrada, que elogiou a postura de Mateus.

“Boa, Mateus”, defendeu ele.

Sérgio Marone também foi outro que saiu em defesa do pagamento pelo uso de imagem.

“Novelão! Que também fez sucesso por causa dos atores. Quanto será que os atores vão ganhar com essa reexibição? Porque o canal Viva vai faturar bastante”, escreveu ele na postagem do Canal Viva, usando a hashtag levantada pelo colega.