Mateus Carrieri atuará como comentarista em jogo do Palmeiras na Libertadores

Ex-peão do reality A Fazenda, Mateus Carrieri foi convidado para participar como comentarista na semifinal da Copa Libertadores entre Palmeiras e River Plate. A informação foi confirmada pelo próprio ator no programa “De Tudo um Pouco”, da Jovem Pan.

Carrieri vai integrar a equipe da Rede Contínua, uma webrádio que vai narrar o jogo pelo YouTube. Na plataforma, a Rede possui mais de 900 mil inscritos. Mateus é um velho reconhecido do canal e já participou outras vezes.

“Estou ansioso. Eles (Rede Continua) me chamaram para comentar a primeira partida, mas me senti despreparado porque não tinha visto os últimos jogos do Palmeiras. Então assisti ao jogo de ida, analisei as equipes e pude me preparar para comentar o jogo de semana que vem”, conta o ator que é palmeirense declarado.

A decisão de uma das vagas para a final da Libertadores acontece na próxima terça-feira (12) no Allianz Parque. O Palmeiras, que está invicto na competição, vai receber o River com a vantagem de três gols e pode perder até por 2 a 0 que mesmo assim se classifica.

