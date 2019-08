Maternidade de Santa Cruz da Serra terá energia solar

Preocupada com a redução dos gastos com energia elétrica, a Prefeitura de Duque de Caxias decidiu instalar painéis solares na Maternidade de Santa Cruz da Serra, que será inaugurada no ano que vem e será referência no estado. A primeira unidade de saúde beneficiada com o sistema foi o Hospital do Olho Júlio Cândido de Brito, no bairro Dr. Laureano, inaugurado em dezembro de 2017. O secretário municipal de Obras, João Carlos Grilo, acompanhou a instalação das primeiras placas fotovoltaicas no prédio.

A Maternidade de Santa Cruz da Serra ocupa uma área construída de 4.714 metros quadrados. Para conclusão das obras que estavam paralisadas há muitos anos a prefeitura está investindo mais de R$ 11 milhões, obtidos pelo prefeito Washington Reis em Brasília, junto a órgãos federais e através de emendas parlamentares. Localizada na Avenida Automóvel Clube, principal do bairro e de fácil acesso, a maternidade funcionará com equipamentos modernos. Com dois pavimentos, a maternidade terá centro materno-infantil com 80 leitos, sendo 65 obstétricos, 12 para cirurgias ginecológicas, três para isolamento, além de berçário com quatro incubadoras, quatro berços aquecidos para assistência a recém-nascidos que necessitem de cuidados especiais e um berçário de cuidados intensivos (UTI Neonatal) com cinco berços. A unidade contará também com atendimento ambulatorial de pré-natal, puerpério, ginecologia, puericultura, fonoaudiologia, serviço social, triagem neonatal (teste do pezinho, teste da orelhinha) e imunização. O secretário João Carlos Grilo disse que, com a instalação de painéis solares em prédios públicos, a prefeitura vai economizar recursos que poderão ser usados em outras áreas. “Limpa, barata e inesgotável, a energia fotovoltaica está se tornando cada vez mais uma opção para diminuir a conta de luz e preservar o meio ambiente. A energia solar gera uma economia que varia de 50% a 95% na conta de luz. O investimento feito para instalação de placas solares acaba sendo pago pelo dinheiro economizado com a redução de gastos”, destacou o engenheiro.