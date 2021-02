‘Matematicamente ainda dá para o título’, comenta Luciano após vitória O atacante foi o autor do gol da virada contra o Grêmio, na primeira vitória do São Paulo no ano. Ele afirma que é possível ser campeão, mas que o foco da equipe será em cada jogo

O São Paulo venceu pela primeira vez em 2021, contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, em partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão. A vitória veio em uma virada por 2 a 1 com gols de Tchê Tchê e Luciano, Diego Souza fez para a equipe gaúcha. Com os três pontos conquistados hoje, o Tricolor paulista segue com chances de ser campeão do Brasileirão, mesmo que remotas.

Após a partida, o autor do gol da virada, Luciano, comentou sobre as chances de título da equipe paulista:

– Matematicamente ainda dá para o título, vamos um jogo de cada vez. O mais importante era voltar a vencer, ainda mais contra um adversário difícil como o Grêmio.

Para ser campeão, porém, o São Paulo depende de uma combinação muito específica de resultados: precisa que Flamengo e Internacional empatem no confronto entre as duas equipes, na 37ª rodada, e também torce para que o Colorado perca a última partida do campeonato, contra o Corinthians, no Beira-Rio.

Como se não bastasse essa combinação de placares, o time precisa, ainda, vencer todas as partidas restantes no Brasileirão, inclusive o confronto direto com o Flamengo, no dia 25 de fevereiro, às 21h30, no Morumbi.

O Tricolor ainda enfrenta o Palmeiras, na próxima sexta-feira (19), às 21h30, no Morumbi; o Botafogo, no dia 22, às 20h, no Nilton Santos e, por fim, contra o Flamengo, como dito anteriormente.

Luciano, entretanto, reafirma o compromisso da equipe em disputar um jogo de cada vez:

– A equipe está de parabéns. Agora é descansar e pensar no Palmeiras.

