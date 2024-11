‘Mataram seu sonho’: no Líbano, jogadora fica em coma após ataques de Israel

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/11/2024 - 12:45 Para compartilhar:

Céline Haidar estava prestes a realizar seu sonho de representar a equipe nacional libanesa quando foi ferida durante um ataque israelense no subúrbio ao sul de Beirute. Hoje, a jogadora de futebol de 19 anos ainda está na UTI, em coma.

Há algumas semanas, quando os bombardeios israelenses aumentaram de intensidade no bairro do sul de Beirute, um feudo do Hezbollah, a família de Céline se refugiou em Baakline, um vilarejo pitoresco situado nas montanhas.

“Mas Céline foi forçada a ir para Beirute para estudar e se formar”, disse seu pai, Abbas Haiddar, à AFP, do hospital Saint-George, na capital libanesa.

“Quando havia avisos de evacuação e bombardeio, ela saía de casa e voltava à noite para dormir”, acrescenta.

No sábado, dia do acidente, seu pai a chamou para avisá-la sobre um novo aviso de evacuação do exército israelense, que precede os ataques, e ela saiu de casa.

“Depois disso, minha esposa me ligou para dizer que Céline estava no hospital”, disse ele. A jovem foi gravemente ferida por um golpe na cabeça durante um ataque ao seu bairro em Chiyah.

Naquele dia, o exército israelense bombardeou intensamente o bairro do sul da manhã à noite, atingindo pelo menos dez pontos, especialmente em Chiyah.

– “Hemorragia cerebral” –

A jovem estava prestes a se tornar capitã do time feminino da primeira divisão da Beirut Football Academy (BFA), que venceu o campeonato na última temporada.

Ela deveria ter se juntado à equipe nacional para as próximas competições, especialmente uma partida contra o Irã, que foi cancelada em outubro devido à guerra. Com a equipe nacional sub-18, ele já ganhou o campeonato WAFF em 2022, que coloca várias equipes da Ásia Ocidental umas contra as outras.

Um vídeo publicado nas redes sociais comoveu os internautas: a jovem é mostrada no chão, com o rosto ensanguentado, enquanto um jovem ajoelhado ao lado dela grita de dor.

“O ataque foi de perto (…) ela recebeu um golpe na cabeça”, disse sua mãe, Sanaa Chahrour, à AFP. “Minha filha teve uma hemorragia cerebral e um crânio rachado.

Ela disse que sua filha havia lhe pedido no sábado para preparar um prato que ela gostava de comer.

“Uma hora depois, sua amiga me ligou para dizer que ela havia se machucado”, disse ela entre lágrimas.

“Minha filha é uma heroína”, diz ela. “Ela vai se levantar e jogar novamente.”

“Ela sonhava em jogar no exterior, dizia que queria ser como (Cristiano) Ronaldo e (Lionel) Messi (…)”, continua a mãe.

“Eles mataram seu sonho (…) Agora todos estão falando dela porque ela está ferida, em uma guerra que não tem nada a ver com ela”, acrescenta.

– “Uma lutadora em campo” –

“Os médicos estão acompanhando-a de perto”, disse seu pai à AFP do hospital, ‘mas o dano é muito significativo, esperamos que se resolva gradualmente’.

“Estamos pagando por algo que não é nossa culpa”, lamenta ele enquanto chora.

Israel lançou uma campanha de bombardeio maciço e uma ofensiva terrestre no Líbano contra o Hezbollah pró-iraniano no final de setembro.

Desde que as trocas de tiros transfronteiriças começaram, em outubro de 2023, no sul do Líbano, na fronteira com Israel, mais de 3.540 pessoas foram mortas, de acordo com o Ministério da Saúde libanês, a grande maioria desde a escalada em setembro.

E entre as vítimas estão vários esportistas, de acordo com relatos da mídia. A Federação Libanesa de Futebol suspendeu todas as partidas, com exceção de uma.

O capitão da equipe da BFA, Ziad Saadé, disse à AFP que a jogadora está em coma artificial: “Todos devem rezar por ela, para que possa voltar para nós”.

“Em campo, ela é uma lutadora. O elo entre a defesa e o ataque”, explica seu técnico, Samer Barbari, que visitou o hospital com vários jogadores para mostrar seu apoio a Céline Haidar.

“Ela é uma garota excepcional e uma excelente jogadora”, acrescenta Barbari.

