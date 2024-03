Matam a tiros três pessoas nos Estados Unidos; suspeito foge

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/03/2024 - 15:16 Para compartilhar:

Três pessoas foram mortas a tiros neste sábado (16) em um subúrbio de Filadélfia, Estados Unidos, e o suspeito pelos disparos fugiu em um carro, relataram veículos de comunicação locais e autoridades.

A polícia do município de Middletown, ao norte de Filadélfia, confirmou em sua página do Facebook que houve tiros no município vizinho de Falls, resultando em “várias vítimas”.

A polícia disse que não sabia se os tiros foram “direcionados ou aleatórios”, mas identificaram o suspeito como um morador de rua de 26 anos, Andre Gordon. Também mencionaram que ele supostamente portava um rifle de assalto e o descreveram como “extremamente perigoso”.

Veículos de imprensa locais, citando fontes policiais, disseram que o suspeito, que estava em um veículo roubado, havia matado duas pessoas que moravam em uma casa na cidade de Levittown, em Falls Township, antes de assassinar uma terceira pessoa em uma residência próxima.

Após roubar outro veículo em frente a uma loja, ele fugiu.

Em uma atualização, a polícia de Middletown disse que “fontes em Trenton relatam que têm o veículo, mas não o suspeito”.

A polícia de Falls Township e o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, instruíram os moradores da área a se abrigarem em suas casas.

