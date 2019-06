Mata renova com o Manchester United até 2021

O meia espanhol Juan Mata renovou o contrato com o Manchester United até 2021, anunciou nesta quarta-feira o clube inglês.

“É uma verdadeira honra continuar representando este apaixonante clube e nossos incríveis torcedores. Estou há cinco anos no Manchester United e tenho orgulho de considerar Old Trafford minha casa”, comemorou o ex-jogador do Valencia.

O anterior vínculo do meia de 31 anos com o United terminaria em junho de 2020.

Mata chegou ao Manchester United em 2014, comprado junto ao Chelsea. Em cinco temporadas em Old Trafford marcou 45 gols em 218 jogos, conquistando uma Liga Europa, uma Copa da Inglaterra e uma Copa da Liga inglesa.

