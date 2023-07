Mata-mata da Série D do Brasileiro vai ter 16 jogos entre sábado e segunda-feira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/07/2023 - 7:28 Compartilhe

A segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro vai começar no próximo final de semana, com jogos no sábado, domingo e segunda-feira. Na noite desta terça-feira, os 16 confrontos tiveram datas, horários e locais confirmados pelo departamento de competições da CBF.

A nova fase será disputada pelo sistema de mata-mata, com jogos de ida e volta. Dos 64 clubes que iniciaram a competição, agora restaram 32. Os times de melhor campanha vão ter a única vantagem de decidir em casa, no segundo jogo. Os confrontos de ida serão realizados nos dias 29, 30 e 31 de julho, enquanto a volta ficará para a primeira semana do próximo mês, nos dias 5 e 6 de agosto.

Os 16 jogos foram definidos em cruzamento olímpico a cada dois grupos. Os primeiros colocados encaram os quartos colocados e os segundos enfrentam os terceiros: Grupo A1 x Grupo A2, Grupo A3 x Grupo A4 e assim por diante.

Pelo regulamento, não há vantagem de gol marcado fora de casa e a vaga será do time de melhor saldo de gol agregado. Dentre os representantes paulistas, a Inter de Limeira irá enfrentar o Caxias, no dia 29, às 16h, no jogo de ida. Já a Ferroviária irá receber o Hercílio Luz, no mesmo dia, às 17h.

Confira os jogos de ida:

SÁBADO – 29/07

15h – Vitória-ES x Ceilândia-DF – Salvador Costa -Vitória (ES)

16h – Maranhão-MA x Tuna Luso-PA – Castelão – São Luís (MA)

16h – Falcon-SE x Sousa-PB – Lourival Baptista -Aracaju (SE)

16 – Inter de Limeira-SP x Caxias-RS – Major Levy Sobrinho – Limeira (SP)

17h – ASA-AL x Nacional-PB – Coaracy Fonseca -Arapiraca (AL)

17h – Ferroviária-SP x Hercílio Luz-SC – Fonte Luminosa – Araraquara (SP)

17h – Camboriú-SC x Maringá-PR – Hercílio Luz -Itajaí (SC)

DOMINGO – 30/07

15h – Parnahyba-PI x Nacional-AM – Pedro Alelaf -Parnaíba (PI)

16h – Operário-MT x Portuguesa-RJ – Dito Souza -Várzea Grande (MT)

16h – Brasiliense-DF x Athletic-MG – Boca do Jacaré – Taguatinga (DF)





16h – Brasil de Pelotas-RS x Patrocinense-MG – Bento Freitas – Pelotas (RS)

17h – Princesa do Solimões-AM x Ferroviário-CE – Gilberto Mestrinho – Manacapuru (AM)

17h – Potiguar-RN x Bahia de Feira-BA – Nogueirão – Mossoró (RN)

17h – Pacajus-CE x Retrô-PE – João Ronaldo – Pacajus (CE)

SEGUNDA-FEIRA – 31/07

20h – Águia de Marabá-PA x Atlético-CE – Zinho Oliveira – Marabá (PA)

20h30 – Democrata-MG x Anapólis-GO – Mammoud Abbas – Governador Valadares (MG)

