Mastopexia com prótese: entenda procedimento realizado por Vera Viel

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/05/2024 - 9:03 Para compartilhar:

Vera Viel, atriz e mulher do apresentador Rodrigo Faro, revelou aos fãs no fim do mês passado que se submeteu a uma mastopexia com a colocação de próteses de silicone nos seios.

Em uma publicação nas redes sociais, ela afirmou: “Há 17 dias passei por uma cirurgia de mastopexia com troca de prótese de silicone com o Dr. Regis Ramos e estou muito feliz com o resultado”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Viel (@veraviel)

Entenda um pouco mais sobre o procedimento abaixo:

O procedimento da artista foi realizado pelo cirurgião plástico Regis Ramos, que também atende outras famosas como Giovanna Antonelli. O especialista explicou um pouco sobre como funciona este procedimento estético.

“A mastopexia com prótese é um procedimento cirúrgico que combina a elevação das mamas (mastopexia) com o aumento do volume mamário através da inserção de prótese de silicone”, afirma.

O profissional também comenta que tal cirurgia costuma ser muito procurada por mulheres que não gostam de ver os seios flácidos e querem aumentar o volume dos seios: “Esse procedimento é indicado para mulheres que desejam corrigir a flacidez e a queda das mamas, ao mesmo tempo em que buscam aumentar o volume e a projeção dos seios”.

Por fim, destaca os benefícios desse procedimento: “Melhora da forma e da posição das mamas, correção da ptose mamária (queda dos seios), aumento do volume mamário de forma natural e proporcionando um aspecto mais jovem e firme aos seios”.

“Além disso, a combinação da mastopexia com a colocação de prótese de silicone pode proporcionar resultados mais satisfatórios em comparação com os procedimentos realizados separadamente. A paciente também pode ficar livre do uso do sutiã”, conclui o cirurgião.