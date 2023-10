MasterChef Profissionais: saiba quem foi o eliminado desta terça-feira, 17

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/10/2023 - 3:46 Para compartilhar:

Nesta terça-feira, 17, foi ao ar mais episódio da 5ª temporada de MasterChef Profissionais. No talent show, que iniciou com 14 participantes, chefs de cozinha profissionais competem pelo troféu de melhor cozinheiro profissional do Brasil.

No último episódio, foi a vez da chef Cíntia se despedir da cozinha do programa. Sua linguiça de peixe não fez sucesso entre os jurados Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Eric Jacquin.

Essa foi a segunda vez de Cíntia no reality. Antes de se tornar chef, ela participou da primeira temporada do MasterChef amadores, em 2014. Atualmente, ela é consultora gastronômica e comanda um serviço de catering.

A disputa segue com seis participantes: Bárbara, Franklin, Moisés, Rozana, Vinícius e Yuri. O MasterChef Profissionais vai ao ar às terças-feiras, às 22h30, na Band.

