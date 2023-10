MasterChef Profissionais: saiba quem foi o eliminado desta terça-feira, 10

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/10/2023 - 5:49 Compartilhe

Nesta terça-feira, 10, foi ao ar mais episódio da 5ª temporada de MasterChef Profissionais. No talent show, que iniciou com 14 participantes, chefs de cozinha profissionais competem pelo troféu de melhor cozinheiro profissional do Brasil.

No último episódio, foi a vez dos chefs Bruno e Raquel se despedirem da cozinha do programa. Para Bruno, um dos miúdos de seu trio de pratos foi entregue cru, o que não fez sucesso entre os jurados Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Eric Jacquin.

Por ora, o paraense retoma seu trabalho no restaurante De Segunda, dos chefs Gabriel Coelho e Júlia Tricate.

Já Raquel foi desclassificada após confundir, no mercado, cérebro de boi com coração bovino. Ela não cumpriu os requisitos da prova de eliminação e deixou a competição, mas segue trabalhando como personal chef.

A disputa segue com sete participantes: Bárbara, Cíntia, Franklin, Moisés, Rozana, Vinícius e Yuri. O MasterChef Profissionais vai ao ar às terças-feiras, às 22h30, na Band.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias