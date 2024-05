‘MasterChef’ comemora 10 anos com temporada especial; saiba tudo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/05/2024 - 18:41 Para compartilhar:

O “MasterChef Brasil” estreia uma nova temporada especial na próxima terça-feira, 28. O reality show de competição culinária exibido na Band está comemorando 10 anos com a assinatura de “uma década de paixão”.

Além disso, o ganhador da temporada vai levar para casa o maior prêmio em dinheiro de todas as temporadas do programa: R$ 350 mil.

Os chefs Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça estão confirmados como jurados da disputa e Ana Paula Padrão segue como apresentadora.

Convidados famosos também serão responsáveis por ajudar os chefs a decidir quais candidatos merecem ganhar o avental e virar oficialmente um dos 23 participantes do programa.

Estão confirmado as participações de: Carlinhos Maia, Gkay, Catia Damasceno, Oli Natu, Jooj Natu, Edelson Ribeiro (Sobrevivente), Tainá Costa, Juju Salimeni, Vittor Fernando, Arthur Paek, Leonardo Bagarollo, Rafa Chalub (Esse Menino), Enaldinho, Jon Vlogs, Luiza Possi, Matheus Costa, Blogueirinha, Nicole Bahls, Lucas Rangel, Alvaro, Pequena Lo, entre outros.

O bate-papo com o eliminado da semana, “QG MasterChef – Entrevista com o Eliminado”, dessa vez será comandado pela atriz e cantora Mari Belém e o vice-campeão da segunda temporada do programa, Raul Lemos.

Os outros prêmios que o ganhador leva será: conjunto de panelas da marca Royal Prestige, uma cozinha gourmand completa da Brastemp, uma loja da rede Seu Espresso by Aram, R$ 50 mil em produtos da Camicado e um curso completo na escola de gastronomia Le Cordon Bleu.