MasterChef Brasil: saiba quem venceu a 10ª temporada do reality

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/09/2023 - 4:22 Compartilhe

A 10ª temporada do MasterChef Brasil chegou ao fim nesta terça-feira, 12. Quem levou o troféu para casa foi a body piercer Ana Carolina, que disputou a final com o artista Wilton.

Para a prova final, os competidores tiveram de preparar um menu completo autoral, com entrada, prato principal e sobremesa. A paulista apostou em releituras de receitas do dia a dia e conquistou os jurados. Ana Carolina venceu o maior número de provas na temporada, com cinco pins dourados em seu avental.

Além dos familiares dos finalistas, a cozinha do reality também recebeu os 16 participantes eliminados ao longo da temporada.

Com o troféu de campeã, Ana Carolina também receberá R$ 300 mil, um conjunto especial de panelas, uma viagem a Blumenau, um curso de sommelier de cerveja e um curso na Le Cordon Bleu, renomada escola de gastronomia. Wilton, por sua vez, fatura um curso de pâtisserie.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias