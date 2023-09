MasterChef Brasil: saiba quem são os finalistas da 10ª temporada

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/09/2023 - 3:36 Compartilhe

A 10ª temporada do MasterChef Brasil segue “pegando fogo” na Band. Nesta terça-feira, 5, mais um episódio foi ao ar, dessa vez com a definição dos dois finalistas da temporada.

No episódio, os cinco participantes restantes disputaram duas provas para definir quem seriam os classificados. Wilton venceu a primeira dinâmica com seu preparo de zampone, e Ana Carolina, a segunda, com um carré de cordeiro recheado.

Danilo, Jucyléia e Luma estão fora da competição, mas retornam ao reality na próxima semana, ao lado dos outros eliminados, para assistir à final. O MasterChef Brasil vai ao ar às terças-feiras, às 22h30, na Band.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias