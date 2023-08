MasterChef Brasil: saiba quem foi o eliminado desta terça-feira, 8

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/08/2023 - 3:47 Compartilhe

A 10ª temporada do MasterChef Brasil segue “pegando fogo” na Band. Nesta terça-feira, 8, mais um episódio foi ao ar, dessa vez com a 11ª eliminação da temporada.

Na prova eliminatória, os competidores deveriam fazer preparos com ingredientes afetivos para os jurados Helena Rizzo, Eric Jacquin e Rodrigo Oliveira, e o eliminado da vez foi Seiji. Ele se perdeu com suas ideias e acabou errando o ponto do nhoque.

A disputa segue com oito participantes: Ana Carolina, Danilo, Dielen, Emanuel, Gizele, Jucyléia, Luma e Wilton. O MasterChef Brasil vai ao ar às terças-feiras, às 22h30, na Band.

