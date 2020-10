‘MasterChef Brasil’: Lucas é o vencedor do 14º episódio em 2020

Lucas foi o vencedor do 14º episódio da 7ª temporada do MasterChef Brasil, exibido na última terça-feira, 13, na Band.

O participante recebeu o título de campeão após entregar um filet au poivre e dedicou o troféu ao seu pai, mãe e irmão: “Eles que me incentivam”. A participante Yulia Lee entregou o segundo melhor prato do programa.

Aos 30 anos de idade, Lucas comentou que tem o sonho de conciliar a cozinha com seu trabalho como engenheiro.

MasterChef Brasil em 2020

O reality show culinário continua com os jurados Paola Carosella, Henrique Fogaça, Erick Jacquin e a apresentadora Ana Paula Padrão na nova temporada. Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, serão oito novos competidores a cada programa. Clique aqui para entender as mudanças desta edição.

No 1º episódio, o vencedor foi Hailton .No 2º episódio, Anna Paula foi a vencedora, e no 3º, Alessandra sagrou-se campeã. Paulo Henrique levou o prêmio no 4º episódio e Thiago no 5º. No 6º programa, foi a vez de Heitor.

Danielle, a vencedora do 7º episódio, recebeu críticas nas redes sociais por ter arremessado ingredientes no chão para entregar o prato a tempo. O 8º foi vencido pela policial militar Karoline e o 9º por Edson. O desempregado Salvador, campeão do 10º episódio, doou seu prêmio em dinheiro.

No 11º programa, Cláudio foi o campeão e chamou Fogaça de “delícia” após o título. Fernanda venceu o 12º e Adriana, em sua 2ª participação no MasterChef, o 13º.

