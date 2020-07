‘MasterChef 2020’ terá vegetariano cozinhando em prova com carne

O 3º episódio da 7ª temporada do MasterChef Brasil, vai ao ar nesta terça-feira, 28. O programa começará com a tradicional prova envolvendo um ‘leilão’, desta vez com diferentes cortes de carne bovina que serão escolhidos pelos participantes, sendo que um deles seria vegetariano.

A Band divulgou um breve perfil dos participantes, são oito novos competidores a cada programa. Entre eles, está Renan Nagao, que se diz vegetariano.

“Aprendeu o que sabe no fogão com a mãe, a avó e a internet, mas passou a cozinhar para valer quando virou vegetariano e precisou substituir as carnes por outras proteínas”, informa a descrição de Renan no site da emissora.

Clique aqui

Em seu Instagram, o cozinheiro também posta fotos de diversos pratos com carne.

Clique aqui

Veja também