Mastercard tem alta no lucro líquido a US$ 3 bilhões 1º trimestre e bate previsão

A Mastercard informou nesta quarta-feira, 1º, que registrou lucro líquido de US$ 3 bilhões, no primeiro trimestre deste ano, uma alta de 28% na comparação com igual período do ano passado. O lucro por ação ajustado ficou em US$ 3,22, de US$ 2,47 anteriormente e acima da previsão de US$ 3,25 dos analistas ouvidos pela FactSet.

Já a receita da empresa ficou em US$ 6,35 bilhões, uma alta de 10% na mesma comparação anual. O resultado superou a expectativa de US$ 6,34 bilhões.

O total das despesas operacionais da empresa teve alta de 5% na comparação anual, com maiores gastos gerais e administrativos, o que foi compensado em parte por menores provisões com litígios e gastos com marketing.

Às 9h25 (de Brasília), a ação da operadora de cartões recuava 2,68% no pré-mercado em Nova York.