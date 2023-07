Mastercard tem alta no lucro a US$ 2,8 bilhões no 2º trimestre e supera previsão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2023 - 10:33 Compartilhe

A Mastercard registrou lucro líquido de US$ 2,8 bilhões no segundo trimestre deste ano, levemente acima da previsão de US$ 2,7 bilhões dos analistas consultados pela FactSet e mais do que os US$ 2,3 bilhões registrados em mesmo período do ano passado.

O lucro por ação ajustado da companhia ficou em US$ 2,89, de US$ 2,56 anteriormente, ante previsão de US$ 2,83 dos analistas consultados pela FactSet. Após o balanço, a ação avançava 0,52% no pré-mercado em Nova York, às 9h23 (de Brasília).

A receita da companhia americana operadora de cartões foi de US$ 6,3 bilhões no segundo trimestre. Neste caso, houve alta anual de 14%, após ajustes, ou ainda um avanço de 15%, caso se descontem os efeitos do câmbio.

A empresa informa também que, no segundo trimestre deste ano, teve aumento de 14% no volume de compras em moeda local, enquanto o volume bruto em dólares foi de 12%.

