Mastercard surpreende em lucro líquido no 4T19 e ação sobe no pré-mercado em NY

A Mastercard surpreendeu o mercado ao informar seu balanço do quarto trimestre de 2019 na manhã desta quarta-feira. O lucro líquido da empresa foi de US$ 2,1 bilhões no período citado, ou US$ 1,96 por ação com ajustes. Analistas consultados pelo FactSet previam lucro líquido por ação ajustado de US$ 1,87.

Já a receita da Mastercard foi de US$ 4,41 bilhões no último trimestre de 2019, um crescimento de 17% na comparação anual, desconsiderando efeitos cambiais, enquanto a previsão era de receita de US$ 4,40 bilhões.

“Nosso foco no cliente e no cumprimento de suas metas continua a impulsionar nosso crescimento”, diz Ajay Banga, CEO da empresa, em nota. “Com as recentes aquisições ajudando a completar nossa estratégia e recursos em áreas-chave, como digital, cibernética e analítica, estamos bem posicionados para o futuro”, completa.

Às 10h14 (de Brasília), a ação da Mastercard subia 0,90% nos negócios do pré-mercado em Nova York.