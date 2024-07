Mastercard supera em lucro e receita no segundo trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/07/2024 - 9:36 Para compartilhar:

A Mastercard teve lucro líquido de US$ 3,3 bilhões no segundo trimestre de 2024, com alta de 15% na comparação anual. O lucro líquido ajustado ficou em US$ 3,59 por ação, levemente acima da projeção de analistas ouvidos pela FactSet, de US$ 3,51.

A receita líquida da operadora de cartões americana foi de US$ 7 bilhões entre abril e junho, um avanço anual de 11%, superando projeção da FactSet, de US$ 6,9 bilhões. Já a receita operacional cresceu 10% na mesma comparação, a US$ 4 bilhões.

Após o balanço, a ação da companhia subia 3,25% no pré-mercado em Nova York, às 09h20 (de Brasília).