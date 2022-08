Mastercard: Marcelo Tangioni será o novo presidente no Brasil

Estadão Conteúdo 23/08/2022 - 21:22 Compartilhe

A Mastercard passará a ser comandada no Brasil por Marcelo Tangioni, que assume a presidência da operação em 1º de setembro. Ele sucederá a Estanislau Bassols, que deixará o cargo para assumir o comando da Cielo.

Tangioni está na companhia há 20 anos e hoje é presidente da unidade do Caribe. Ele é formado em marketing pela ESPM, com especialização em marketing pela Universidade da Califórnia e MBA em Finanças pela USP.

Na Mastercard, ele já foi diretor de marketing no Brasil, e responsável por produtos, fidelidade e pagamentos digitais para o cone-sul. No novo cargo, ele responderá a Carlo Enrico, presidente para América Latina.

“Estou extremamente entusiasmado por retornar ao Brasil e liderar uma equipe com alto nível de excelência para dar continuidade ao trabalho que temos desenvolvido no país no sentido de consolidar nossa expertise em cibersegurança e inteligência de dados, fortalecendo ainda mais o ecossistema de meios de pagamento com soluções que vão além do cartão”, disse Tangioni, em nota à imprensa.

Enrico acrescentou que o País é um dos principais mercados para a Mastercard. “A partir de sua vasta experiência trabalhando em diversas geografias, incluindo o Brasil, Marcelo desempenhará um papel essencial à frente da estratégia de constante crescimento da Mastercard Brasil, com foco em garantir a continuidade de nossa liderança em pagamentos no país e seguir fortalecendo e elevando nosso posicionamento e atuação em segmentos ligados a inovação e tecnologia, inteligência de dados, ativos digitais, Open Finance e consultoria.”