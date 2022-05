Massimo Capodanno, histórico fotógrafo da ANSA, morre aos 77 ano

ROMA, 16 MAI (ANSA) – O italiano Massimo Capodanno, histórico fotojornalista da ANSA, morreu nesta segunda-feira (16) aos 77 anos de idade.





Natural de Roma, Capoddano ingressou na fotografia nos anos 1970 e, com suas imagens, descreveu a Itália em diversos momentos. As causas da morte do fotógrafo não foram informadas.

Capodanno não se limitou à história de grandes eventos ocorridos em território italiano ao longo da sua carreira, como tragédias e trocas de presidentes, mas também relatou a vida das pessoas comuns.

Uma das fotografias mais marcantes de Capodanno está a do cadáver de uma criança nas águas de Ustica, na região da Sicília, após a queda de um avião. A imagem se tornou símbolo de um dos acontecimentos mais dolorosos da história da Itália.

