Massa se licenciará do cargo de ministro da Economia

BUENOS AIRES, 19 NOV (ANSA) – O ministro da Economia da Argentina, Sergio Massa, se licenciará do cargo até 9 de dezembro, segundo informaram à ANSA fontes próximas ao candidato derrotado nas eleições deste domingo (19) pelo ultraliberal Javier Milei.

“É para facilitar a transição entre o ganhador do segundo turno e o presidente Alberto Fernández”, disse uma pessoa com trânsito com Massa.

A gestão econômica ficará a cargo da equipe do ministro, enquanto o presidente do Banco Central, Miguel Ángel Pesce, coordenará a transição financeira.

Já o secretário da Fazenda, Raúl Rigo, se encarregará do diálogo com o novo governo na área fiscal.

A posse de Milei está marcada para 10 de dezembro. (ANSA).

