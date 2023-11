Massa diz que quase desistiu da Stock Car e projeta futuro após vitória: ‘Primeira de muitas’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/11/2023 - 17:20 Para compartilhar:

Felipe Massa sabia que a primeira vitória na Stock Car estava próxima nesta temporada. Foi em 2023 que ele conseguiu os primeiros pódios. Na mesma etapa, em Interlagos, ele fez terceiro e segundo lugar. Neste final de semana, em Cascavel, uma prova perfeita o colocou no topo do pódio pela primeira vez na modalidade que disputa desde 2021. Da quase desistência, agora a projeção é de títulos no futuro.

O piloto da Lubrax Podium vinha de pódio também da última etapa, no Velocitta, quando foi segundo na corrida 2. Massa não disputa o título deste ano, mas coloca-se como postulante na briga de 2024. Não só ele, como a equipe. A Lubrax Podium evoluiu em 2023, adaptando o carro ao novo composto dos pneus Hankook. Os últimos resultados de Massa e Julio Campos mostram a evolução, como o companheiro do vencedor deste domingo falou ao Estadão.

“Foi uma corrida maravilhosa. Lógico, a primeira é para qual a gente se preparou. Fui de 15º pra nono. Mas fomos para as duas corridas. Conseguimos ultrapassar logo no começo para ter a possibilidade de abrir vantagem a quem já tinha abastecido. Eu tinha que abastecer. Foi uma estratégia muito boa, foi um ritmo muito bom nas duas corridas. Já passou perto em outros lugares, mas veio e tenho certeza que é a primeira de muitas. Tudo está acontecendo de maneira muito natural para mim”, comemorou e projetou o ex-Fórmula 1.

O começo de Massa na modalidade não foi o melhor. Na temporada de estreia, o piloto foi apenas 24º e repetiu a classificação em 2022. Depois de vencer neste domingo, o piloto confessou que cogitou parar. “Comecei muito mal. Cheguei a pensar: ‘Estou ficando velho. Hora de pensar em fazer outra coisa’. Pedi para meu companheiro de equipe para trocar o carro, só para ver. Aí já fui quase pro Q3. Esse ano tivemos um problema técnico. Demoramos três etapas para descobrir. Podíamos brigar entre os seis. Tem muito chão para a gente conseguir mais vitórias e brigar pelo, título que é tudo que eu quero”.

A Stock Car volta em 17 de dezembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, para a etapa final. Pelo menos seis pilotos chegam com chances de título. Na etapa deste final de semana, apenas Daniel Serra, da Eurofarma, conseguiu bons resultados, com o segundo lugar na corrida 1 e conquistando o prêmio de Man Of The Race. Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) ficou sempre no meio do pelotão. Felipe Fraga (Blau Motorsport), Thiago Camilo (Ipiranga Racing) e Rubens Barrichello (Mobil Full Time) chegaram a deixar a corrida 2 por problemas nos carros. Rafael Suzuki (Pole Motorsport) corre por fora para o título e chegou a ficar em sétimo na segunda prova.

Casagrande, ainda assim, manteve a liderança, com 286 pontos. São 15 a mais que Daniel Serra, que escalou para a segunda posição. Fraga chegou na etapa em segundo, mas caiu para terceiro, 33 pontos a menos que o líder. “Eu estou correndo corrida por corrida. Nem estou muito preocupado. As contas a gente faz depois”, declarou despreocupado o piloto da Blau Motorsport após a etapa.

Diferentemente de Fraga, Casagrande demonstra competitividade. O piloto esbravejou com uma possível punição da direção de prova ainda na corrida 1, mas projetou o cenário para a etapa final com otimismo. “O final de semana não foi bom, a gente esperava sair daqui com a vantagem que a gente tinha. Mas o estrago foi ontem. Vamos para a final liderando. Ainda é positivo. Vamos com tudo”, disse o piloto já mais tranquilo.

TOP-10 DO CAMPEONATO DA STOCK CAR 2023:

1º – Gabriel Casagrande, 286 pontos

2º – Daniel Serra, 271

3º – Felipe Fraga, 253

4º – Thiago Camilo, 250

5º – Rafael Suzuki, 243

6º – Rubens Barrichello, 241

7º – Ricardo Zonta, 237

8º – Ricardo Maurício, 208

9º – Felipe Baptista, 208





10º – Guilherme Salas, 207

