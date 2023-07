Massa comemora primeiros pódios na Stock Car em Interlagos: ‘Essa pista tem algo especial’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/07/2023 - 17:23 Compartilhe

Felipe Massa virou uma página na Stock Car. O piloto estreou na modalidade há dois anos, mas nunca havia chegado entre os três primeiros em uma corrida. Neste domingo, no Autódromo de Interlagos, o piloto da Lubrax Podium mudou a escrita e conseguiu finalizar entre os três melhores nas duas provas.

A melhora de desempenho já era perceptível. Massa disputou bem a etapa de Cascavel (PR) e só não conseguiu tirar um bom resultado porque abandonou a prova após furar o pneu do carro. Para Interlagos, ele não teve grande destaque nos treinos e classificou-se apenas em nono. Porém, o desempenho no domingo foi recompensador.

Na primeira corrida, Massa avançou até o Top 3 ainda antes da janela de parada para os boxes. O piloto protagonizou uma disputa de ex-Fórmula 1 contra Nelsinho Piquet Jr., mas não deu chance para o adversário da Crown Racing. Massa não conseguiu segurar o jovem Felipe Baptista (KTF Sports), que segurou o segundo lugar, atrás apenas de Matías Rossi (Full Time). Ainda assim, foi suficiente para que Felipe Massa fizesse história: seu primeiro pódio da Stock Car foi em Interlagos.

“Em Interlagos é uma sensação diferente. Tenho muitas vitórias na Fórmula 1 aqui. Sou o piloto brasileiro com mais pódios também. Essa pista tem algo especial, é onde eu cresci, mas nós vamos conseguir em outras pistas também”, comentou Massa após a etapa deste final de semana.

Na segunda prova, Massa saiu em oitavo. A largada foi marcada por avanços, já que Rubens Barrichello (Full Time) não aproveitou vantagem de largar em primeiro. Massa aproveitou e subiu até o segundo lugar. Até o final da corrida, ele ainda brigou pela ponta. Com uma intervenção de safety car, a janela de boxes ficou para os últimos minutos. Massa chegou a liderar, quando Ricardo Zonta (RCM) fez o pit stop. Na volta, a disputa seria lado a lado, mas Zonta fez uso estratégico do push para sair na frente e vencer. Ainda assim, Massa pôde comemorar o pódio duplo, agora em segundo.

“Sem dúvida, depois que arrumamos o carro, já que sofremos nas três primeiras corridas, é outra história. Já vínhamos brigando na última etapa, mas infelizmente furou o pneu. E acho que daqui em diante vai ser outra história. Existia chance de não por combustível e arriscar, como alguns fizeram e deu certo, mas não quisemos arriscar. Vamos com tudo para conseguir mais pódios até o final do campeonato”, projetou o piloto após comemorar as conquistas.

A Stock Car retorna na sexta etapa no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), no dia 6 de agosto.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias